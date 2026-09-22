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Аргументы и Факты

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Число пострадавших при стрельбе у школы в Турции выросло до 10

Число пострадавших при стрельбе у школы в Турции выросло до 10

Число пострадавших при стрельбе возле лицея в турецкой Манисе достигло 10 человек. Об этом сообщает агентство IHA.

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