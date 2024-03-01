Беллингем должен вернуться в состав «Реала» 2 марта, но может начать матч с «Валенсией» в запасе

Полузащитник «Реала» Джуд Беллингем восстановился после травмы, полученной три недели назад. Испанская газета As сообщает, что сегодня Беллингем должен тренироваться в общей группе и, скорее всего, попадет в заявку на завтрашний выездной матч Ла Лиги против «Валенсии».