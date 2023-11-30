COP28: 2023 год стал самым жарким в истории человечества

МОСКВА, 30 ноября, ФедералПресс. Климатические данные, представленные в докладе Всемирной метеорологической организации, говорят об аномально теплой погоде в 2023 году в сравнении с доиндустриальным периодом.
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