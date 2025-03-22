20 обыденных вещей, над дизайном которых потрудились настоящие гении

Как можно сделать спичечные коробки или тележку в супермаркете интересными? Большинство людей ответят «никак», да и зачем вообще это нужно! Но фото в нашей подборке доказывают, что иногда фантазия и находчивость способны творить настоящие чудеса.
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