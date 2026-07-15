В Турции привычку русских туристов есть в отелях

Эксперты считают, что привычка проводить отпуск только в отеле вредит развитию курортов.Турция рискует утратить статус главного направления для отдыха, если продолжит полагаться только на систему "все включено".
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