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Царьград

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В Турции привычку русских туристов есть в отелях

В Турции привычку русских туристов есть в отелях

Эксперты считают, что привычка проводить отпуск только в отеле вредит развитию курортов.Турция рискует утратить статус главного направления для отдыха, если продолжит полагаться только на систему "все включено".

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