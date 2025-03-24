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FinFax - Новости банков и вкладов

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Дальний Восток поможет восстановить экономику Донецкой Народной Республики

Дальний Восток поможет восстановить экономику Донецкой Народной Республики

Вице-премьер и полномочный представитель президента РФ в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев заявил, что Дальний Восток готов перейти от восстановления социальных объектов на территории Донецкой Народной Республики к восстановлению её предприятий и экономики.

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