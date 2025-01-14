Гермаия предоставила Киеву новый пакет помощи

Перечень переданных Украине вооружений обновило правительство Германии на фоне визита министра обороны Бориса Писториуса в Киев, информация о военной помощи опубликовано 14 января на сайте правительства ФРГ.
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