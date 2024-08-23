Мигрантам запретят торговать на рынках в Самарской области

Власти Самарской области запретили мигрантам даже при наличии патента работать в сфере торговли. Теперь иностранцы не смогут продавать в регионе продукты питания, напитки, табачную продукцию и другие товары в нестационарных торговых объектах и на рынках, передает ГТРК «Самара».