Мигрантам запретят торговать на рынках в Самарской области

Власти Самарской области запретили мигрантам даже при наличии патента работать в сфере торговли. Теперь иностранцы не смогут продавать в регионе продукты питания, напитки, табачную продукцию и другие товары в нестационарных торговых объектах и на рынках, передает ГТРК «Самара».
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