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Харьковские партизаны: непрекращающееся сопротивление

Харьковские партизаны: непрекращающееся сопротивление

Харьковские партизаны: непрекращающееся сопротивление Ольга ВайленкоВ последние месяцы Харьковская область стала ареной активных диверсионных действий, проводимых местными партизанами против Вооруженных сил Украины (ВСУ).

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Комментарии
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S
Sergey
... можно сказать смешно читать...если б не было так грустно... Сами то понимаете о чем пишите? Или стараетесь выдать желаемое за действительное ..... Думаете о чем пишете, лучше ничего не писать, чем так - и смех и грех....
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