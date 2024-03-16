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  • Николай Данилов
    Поживем - увидим. Взболтнули болото, что всплывёт, а что утонет пока непонятно, но воняет сильно.Маршал поражения:...

В Германии признали, что никакое оружие не помешает России достичь целей спецоперации

В Германии признали, что никакое оружие не помешает России достичь целей спецоперации

БЕРЛИН, 16 марта, ФедералПресс. Западное оружие, включая немецкие ракеты Taurus, не в состоянии помешать России достичь поставленных целей спецоперации, заявил генерал бундесвера в отставке Харальд Куят в интервью YouTube-каналу Die Weltwoche.

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