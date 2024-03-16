В Германии признали, что никакое оружие не помешает России достичь целей спецоперации

БЕРЛИН, 16 марта, ФедералПресс. Западное оружие, включая немецкие ракеты Taurus, не в состоянии помешать России достичь поставленных целей спецоперации, заявил генерал бундесвера в отставке Харальд Куят в интервью YouTube-каналу Die Weltwoche.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии