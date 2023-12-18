Не пустите мигрантов - вступим в НАТО: Россию шантажируют страны Средней Азии?

Виктор Онегин

А что значит для Киргизии Туркмении, Казахстана Таджикистана вступление в НАТО. Они НАТО могут предложить только место под военные базы. Ясно что США на это не пойдёт: бюджет не выдержит Ну а Эти наживут этими базами врагов с четырёх сторон. Короче это просто шутка глупого блогера. Вопрос с иностранными приезжими рабочими должен решаться наведением порядка не только в нашей эмиграционной службе но и с чиновниками на местах, с чиновниками силовых органов тоже на местах .Все национальные диаспоры просто законодательно разогнать,для этого у нас много законов и противоречий в их работе. А простой иностранной приезжей семье и так с "верхом достаётся: поборы на границы ,поборы при устройстве ,поборы при оформлении, незнание российских законов, не знание русского языка. этим пользуются как русские чиновники, так и национальные диаспоры (ОПГ по национальному признаку) А в сообщениях :"ура выслали! при том всю семью!!"