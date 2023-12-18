Любопытно, однако
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Любопытно, однако

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Свежие комментарии

  • ИЗРАЭЛЬХЭНДС
    Но они вам не платят такие деньги,                                                Ешшо как платят .специалистам..он т...Не пустите мигран...
  • Валерий Мостовых
    Ну и перо им жопу.Не пустите мигран...
  • Виктор Онегин
    А что значит для Киргизии Туркмении, Казахстана  Таджикистана вступление в НАТО. Они НАТО могут предложить только мес...Не пустите мигран...

Не пустите мигрантов - вступим в НАТО: Россию шантажируют страны Средней Азии?

Не пустите мигрантов - вступим в НАТО: Россию шантажируют страны Средней Азии?

Экономические проблемы нельзя решать в ущерб коренному населению, заявил президент России Владимир Путин на "Итогах года".

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Комментарии
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Виктор Онегин
А что значит для Киргизии Туркмении, Казахстана  Таджикистана вступление в НАТО. Они НАТО могут предложить только место под военные базы. Ясно что США на это не пойдёт: бюджет не выдержит Ну а Эти наживут этими базами врагов с четырёх сторон. Короче это просто шутка глупого блогера. Вопрос с иностранными приезжими рабочими должен решаться наведением порядка не только в нашей эмиграционной службе но и с чиновниками на местах, с чиновниками силовых органов тоже на местах .Все национальные диаспоры просто законодательно разогнать,для этого у нас много законов и противоречий в их работе. А простой иностранной приезжей семье и так с &quot;верхом достаётся: поборы на границы ,поборы при устройстве ,поборы при оформлении, незнание российских законов, не знание русского языка. этим пользуются как русские чиновники, так и национальные диаспоры (ОПГ по национальному признаку) А в сообщениях :&quot;ура выслали! при том всю семью!!&quot;
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16 мин.
Валерий Мостовых
Ну и перо им жопу.
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10 мин.
И
ИЗРАЭЛЬХЭНДС
Но они вам не платят такие деньги,                                                Ешшо как платят .специалистам..он там что то вроде визиря при бае..до того Начальником производства а РБ 400 долларов.без выходных и проходных...уехал два года назад .перевез семью.....на прежней работе в РБ в начальстве одни блатные тупицы-колхозаны....но понтов то понтов
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9 мин.

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