Бывший омский прокурор стал сенатором от Белгорода. Александр Лоренц избран в Совет Федерации от исполнительной власти Белгородской области.
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