Ливия сообщает о резком сокращении добычи нефти За сутки объем добычи упал на 700 тыс баррелей. К этому привело закрытие нефтяных месторождений.
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Ливия сообщает о резком сокращении добычи нефти За сутки объем добычи упал на 700 тыс баррелей. К этому привело закрытие нефтяных месторождений.
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