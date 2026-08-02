Не нравится «Байкал» — вообще ничего не получите. Минпромторг передумал делать малые самолёты

Авиаконструктор Юрий Петров: Путин ставит резолюции: обеспечить, поддержать — чиновники их не читают Михаил Зубов Фото: Марина Лысцева/ТАСС Материал комментируют: Юрий Петров Первые три самолёта Ил-114−300, которые построены на Авиационном заводе имени П.
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