БАЗА 211- ВОЕНН...
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БАЗА 211- ВОЕННАЯ ИСТОРИЯ

74 613 подписчиков

Не нравится «Байкал» — вообще ничего не получите. Минпромторг передумал делать малые самолёты

Не нравится «Байкал» — вообще ничего не получите. Минпромторг передумал делать малые самолёты

Авиаконструктор Юрий Петров: Путин ставит резолюции: обеспечить, поддержать — чиновники их не читают Михаил Зубов Фото: Марина Лысцева/ТАСС Материал комментируют: Юрий Петров Первые три самолёта Ил-114−300, которые построены на Авиационном заводе имени П.

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Комментарии
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Maxim
Ан-2 в Китае до сих пор делают, по лицензии, там он Y-5, подписантов траншей - в ГУЛаг, в Заполярье..
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1 м.
Ника
Мантуров опять химичит. Когда уж его уберут?
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1 м.
Лайм Баюн
Эти Черти СПЕЦИАЛЬНО ТЯНУТ ВРЕМЯ выпуска так нужной России техники!
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1 м.