Шариат не разрешает мусульманам вступать в отношения с женщинами вне брака. Но, кроме законных жен, которых может быть от одной до четырех, мужчина может вступать в связи со своими наложницами.
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