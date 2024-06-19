Парламентская комиссия по расследованию преступлений Киева против детей рекомендовала Генпрокуратуре РФ признать Вооруженные силы Украины (ВСУ) и Службу безопасности Украины (СБУ) террористическими организациями.
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