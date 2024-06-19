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Парламентская комиссия предложила ГП признать ВСУ террористической организацией

Парламентская комиссия предложила ГП признать ВСУ террористической организацией

Парламентская комиссия по расследованию преступлений Киева против детей рекомендовала Генпрокуратуре РФ признать Вооруженные силы Украины (ВСУ) и Службу безопасности Украины (СБУ) террористическими организациями.

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