YouTube возвращается: что нужно знать о восстановлении работы на 15 ноября Татьяна СергееваВидеохостинг YouTube вновь доступен без ограничений для пользователей всех операторов сотовой связи, как свидетельствуют данные сервиса Globalcheck.
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