Роспотребнадзор ХМАО помог покупателям засудить DNS из-за проблем с самокатом

Роспотребнадзор помог жителям ХМАО отсудить у сети DNS денежную компенсацию за проблемы с самокатом. Семья ребенка-инвалида обратилась в магазин за гарантийным ремонтом спустя две недели после покупки, но им отказали.
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