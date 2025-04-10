Донецкая группа новостей|Донецк.ДНР (VK) Сегодня воду подадут во все районы Донецка с 17:00 до 21:00 Такое решение принято на заседании оперштаба по теплу и воде, которое состоялось сегодня.
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Донецкая группа новостей|Донецк.ДНР (VK) Сегодня воду подадут во все районы Донецка с 17:00 до 21:00 Такое решение принято на заседании оперштаба по теплу и воде, которое состоялось сегодня.
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