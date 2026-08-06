Институт РАН рассмотрит создание музея в "Долине царей" в Тыве

В Республике Тыва обсуждается создание музея под открытым небом в "Долине царей". Археологи и специалисты Института истории материальной культуры РАН, включая Тимура Садыкова и Наталью Соловьеву, считают проект перспективным, но сложным с технологической и финансовой стороны.