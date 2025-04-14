Пляжный сезон отменяется. На Алтае снова ударят морозы и ляжет снег

В Алтайском крае похолодает до -5 градусов и пойдет мокрый снег с дождем Похолодание с дождями и мокрым снегом вернется в Алтайский край после 30-градусной жары, а местами в регионе 18 апреля даже может установиться временный снежный покров.
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