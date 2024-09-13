Исследование пьяных червей удостоилось Шнобелевской премии

Пародию на Нобелевскую премию вручают за смешные исследования.Pr Scr improbable.com--> В США состоялась 34-я церемония вручения Шнобелевской премии (Ig Nobel Prize) — пародии на Нобелевскую премию за смешные исследования.
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