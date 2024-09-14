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GOP Campaign Staffer Resigns After Scuffle with Police

“A campaign aide for Ohio U.S. Senate candidate Bernie Moreno resigned Friday in connection with a confrontational encounter between the staffer and police officers during the arrest of another Moreno campaign aide on suspicion of drunken driving,” WKYC reports.

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