Иркутск Сегодня

65 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Михаил Еграшин
    В Челябе давно уж регистраторы все сломались. На вопрос: "что за смог, и дышать трудно"? Отвечают, что это чурки на б...82 превышения ПДК...
  • Александр
    А до этого откаты делили?Сергей Тен: Контр...
  • Виктор Козодоев
    хватилась мамка“Справедливая Рос...

Иркутская область получит 201 млн рублей на создание 42 мастерских для подготовки востребованных кадров

Иркутская область получит 201 млн рублей на создание 42 мастерских для подготовки востребованных кадров

C 2022 по 2024 годы Иркутской области будет выделено 201 млн рублей на создание 42 мастерских под востребованные в экономике региона направления подготовки кадров: машиностроение, здравоохранение, дорожное строительство, социальная сфера и др.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх