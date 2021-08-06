Иркутская область получит 201 млн рублей на создание 42 мастерских для подготовки востребованных кадров

C 2022 по 2024 годы Иркутской области будет выделено 201 млн рублей на создание 42 мастерских под востребованные в экономике региона направления подготовки кадров: машиностроение, здравоохранение, дорожное строительство, социальная сфера и др.
C 2022 по 2024 годы Иркутской области будет выделено 201 млн рублей на создание 42 мастерских под востребованные в экономике региона направления подготовки кадров: машиностроение, здравоохранение, дорожное строительство, социальная сфера и др.
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