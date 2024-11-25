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Floki откложила запуск основной сети Valhalla на начало 2025 года

Floki откложила запуск основной сети Valhalla на начало 2025 года

Floki отложила запуск основной сети своей флагманской игры Valhalla на начало 2025 года. Первоначально запланированный к выпуску в ноябре, проект метавселенной многопользовательской ролевой онлайн-игры теперь дебютирует в первом квартале 2025 года.

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