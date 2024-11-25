Floki откложила запуск основной сети Valhalla на начало 2025 года

Floki отложила запуск основной сети своей флагманской игры Valhalla на начало 2025 года. Первоначально запланированный к выпуску в ноябре, проект метавселенной многопользовательской ролевой онлайн-игры теперь дебютирует в первом квартале 2025 года.
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