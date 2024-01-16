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Джокович провел тренировку на Australian Open. Болельщики полностью заполнили трибуны

Джокович провел тренировку на Australian Open. Болельщики полностью заполнили трибуны

Первая ракетка мира Новак Джокович провел тренировку на Australian Open. Сербский журналист Саша Озьмо выложил фотографии с тренировку, во время которой зрители полностью заполнили трибуны.

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