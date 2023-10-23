Китайская глобализация

Завершившийся 18 октября третий форум китайской инициативы «Один пояс — один путь» (ОПОП) собрал внушительное число стран «не-Запада», больше всего страдающих от несправедливого порядка как следствия западной гегемонии, и жизненно заинтересованных в установлении многополярного мира.
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