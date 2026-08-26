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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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«Кингз» распишут 10 млн в контракте отчисленного Демара Дерозана на три следующих сезона

Демар Дерозан был отчислен из «Сакраменто» после двух сезонов в команде. Последний год в контракте баскетболиста был частично гарантирован на 10 млн долларов.

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