Глава МИД Турции предсказал сценарий обострения кризиса в Грузии

Кризис в Грузии может стать более напряженным в 2025 году, если в ситуацию вмешаются третьи страны, заявил глава МИД Турции Хакан Фидан 11 декабря в выступлении на генеральной ассамблее парламента Турции.
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