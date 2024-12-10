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Глава МИД Турции предсказал сценарий обострения кризиса в Грузии

Глава МИД Турции предсказал сценарий обострения кризиса в Грузии

Кризис в Грузии может стать более напряженным в 2025 году, если в ситуацию вмешаются третьи страны, заявил глава МИД Турции Хакан Фидан 11 декабря в выступлении на генеральной ассамблее парламента Турции.

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