В сети появились первые возможные скриншоты ранней версии нового PS5-эксклюз...

В сети появились первые возможные скриншоты ранней версии нового PS5-эксклюзива от создателей Days GoneИзображения были найдены в профиле бывшего дизайнера пользовательского интерфейса, который работал в Bend Studio с 2022 года по март текущего.
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