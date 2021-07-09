США испытали ракетную боеголовку, способную поразить Москву через 20 минут после пуска

Наука и технологии Политика СМИ предполагают, что она заряжена взрывчаткой PBXN-110. СМИ стало известно, что ВВС США провели испытания нового оружия – осколочно-фугасной боеголовки гиперзвуковой ракеты AGM-183A Air-Launched Rapid Response Weapon.
Наука и технологии Политика СМИ предполагают, что она заряжена взрывчаткой PBXN-110. СМИ стало известно, что ВВС США провели испытания нового оружия – осколочно-фугасной боеголовки гиперзвуковой ракеты AGM-183A Air-Launched Rapid Response Weapon.
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