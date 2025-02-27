Воспитывала детей, рубила дрова, шила: 112 лет исполнилось одной из старейших россиянок

112 лет исполнилось одной из старейших жительниц России Валентине Воробьевой. Чуть старше ее долгожительница бабушка Клава — Клавдия Гадючкина из Ярославской области, которой в ноябре исполнилось 115 лет.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии