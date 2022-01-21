В нотариальной палате рассказали о возможности проведения сделок с жильем без посредников

Сейчас существует много возможностей для самостоятельного участия граждан в сделках с жильем — без привлечения поверенных или посредников; при этом сохраняются все необходимые правовые гарантии, говорится в сообщении Федеральной нотариальной палаты.
Сейчас существует много возможностей для самостоятельного участия граждан в сделках с жильем — без привлечения поверенных или посредников; при этом сохраняются все необходимые правовые гарантии, говорится в сообщении Федеральной нотариальной палаты.
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