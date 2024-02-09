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Царьград

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Индия не стала закупать премиальную нефть из России из-за санкций

Индия не стала закупать премиальную нефть из России из-за санкций

Проблемы с оплатой стали причиной, по которой в Индии отказываются от нефти марки Sokol.Индийская компания Bharat Petroleum Corp (BPCL) не стала заключить контракты на закупку премиальной нефти из России.

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