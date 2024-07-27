Наш потерянный мир
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Наш потерянный мир

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Киевский пиарщик надеется, что вице-президент Трампа поменяет свою антиукраинскую позицию

Киевский пиарщик надеется, что вице-президент Трампа поменяет свою антиукраинскую позицию

Киеву следует наладить коммуникацию с американским сенатором Джей Ди Вэнсом, ставшим кандидатом от республиканцев на пост вице-президента, несмотря на ряд прежних антиукраинских заявлений со стороны этого политика.

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