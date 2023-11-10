Выгонят из школы за смартфон? Что ждет детей в связи с новым законом

16 ноября депутаты Госдумы рассмотрят новый законопроект. 123RF/legion-media.ruВ конце октября группа депутатов и сенаторов внесла на рассмотрение в Госдуму законопроект о запрете использования телефонов на уроках в школе.
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