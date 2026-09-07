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Кошка таскает еду из собачьей миски: как постоянная подмена корма бьет по системам питомцев

Кошка таскает еду из собачьей миски: как постоянная подмена корма бьет по системам питомцев

Что будет, если дать собаке кошачий корм, который остался после ужина любимца, или угостить кошку собачьими гранулами? Внешне они похожи, на этикетках – набор привычных слов, цена почти одинаковая.

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