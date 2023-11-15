Офис Гутерриша: ООН выступила против использования Украиной противопехотных мин

В ООН признали, что украинская армия применяла запрещённые взрывные устройства.В ООН официально заявили о том, что Киев проигнорировал Оттавскую конвенцию, которая запрещает применять, накапливать запасы, производить и передавать противопехотные мины, а также регулирует вопрос по их уничтожению.