Офис Гутерриша: ООН выступила против использования Украиной противопехотных мин

В ООН признали, что украинская армия применяла запрещённые взрывные устройства.В ООН официально заявили о том, что Киев проигнорировал Оттавскую конвенцию, которая запрещает применять, накапливать запасы, производить и передавать противопехотные мины, а также регулирует вопрос по их уничтожению.
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