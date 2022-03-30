В Белом доме назвали условие встречи Байдена и Путина

Президент США ранее дал понять, что готов на переговоры с российским коллегойДиректор по коммуникациям Белого дома Кейт Бедингфилд заявила журналистам о возможной встрече американского лидера Джо Байдена и президента России Владимира Путина.
Президент США ранее дал понять, что готов на переговоры с российским коллегойДиректор по коммуникациям Белого дома Кейт Бедингфилд заявила журналистам о возможной встрече американского лидера Джо Байдена и президента России Владимира Путина.
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