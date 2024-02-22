В зону СВО в марте поступят на испытание новые беспилотники-тейлситтеры "Чайка"

В марте в зону специальной военной операции (СВО) поступит ударный дрон "Чайка", построенный по аэродинамической схеме "тейлситтер", сочетающей преимущества беспилотника самолетного и мультироторного типов.
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