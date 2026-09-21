«Пусть Путин подъезжает!»: как банда таксистов-мигрантов-нелегалов приватизировала столичную парковку и объявила себя властью

История о том, как официальная работа по лицензии в Москве с треском проигрывает уличной наглости. Честного таксиста выжила с прибыльной точки целая группа мигрантов, бомбящих абсолютно нелегально.
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Власть в Москве в очередной раз расписалась в своей нёдееспособности? Полиция в Москве в полном ауте? Даааааа, пора САМОМУ ГЛАВНОКОМАНДУЮЩЕМУ В ЭТОМ ржавом беспределе разбираться!
Просто это все показывает, что в данном районе нет полиции. Как и государства.
Где же сотрудники нашего МВД, курирующие этот район Москвы? Или они тоже любители плова? Всей этой агрессивной мрази нужно запретить работать в такси и курьерами! Ещё неизвестно, что они , кому и куда возят! Наркодилеры в Москве ещё не все ликвидированы!
А у нас вообще то есть власть, которая стоит на защите Закона и русского народа?
За такую наглость следовало бы отбить яйца чуркам поганым!