Закон и Порядок
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Закон и Порядок

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«Пусть Путин подъезжает!»: как банда таксистов-мигрантов-нелегалов приватизировала столичную парковку и объявила себя властью

«Пусть Путин подъезжает!»: как банда таксистов-мигрантов-нелегалов приватизировала столичную парковку и объявила себя властью

История о том, как официальная работа по лицензии в Москве с треском проигрывает уличной наглости. Честного таксиста выжила с прибыльной точки целая группа мигрантов, бомбящих абсолютно нелегально.

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Владимир Елкин

Где же сотрудники нашего МВД, курирующие этот район Москвы? Или они тоже любители плова? Всей этой агрессивной мрази нужно запретить работать в такси и курьерами! Ещё неизвестно, что они , кому и куда возят! Наркодилеры в Москве ещё не все ликвидированы!