Вильфанд: достоверные прогнозы о необычайно жарком лете невозможны

Спрогнозировать «самое жаркое» лето невозможно, в метеорологии просто нет таких методов. Об этом научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд сообщил ТАСС, комментируя прогнозы о необычайно жарком лете в России.
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