Аргументы и Факты
ЛентаПолитикаОбществоДеньгиКультураСпортВопрос-ответЗдоровье
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Аргументы и Факты

49 428 подписчиков

Невролог Демьяновская назвала тревожные симптомы при ухудшении памяти

Невролог Демьяновская назвала тревожные симптомы при ухудшении памяти

Эпизодическая забывчивость не всегда указывает на заболевание, поскольку на память влияют сон, стресс, физическая активность, прием лекарств и дефицит витаминов, рассказала RT невролог, кандидат медицинских наук, врач — эксперт Лаборатории «Гемотест» Екатерина Демьяновская.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии