Невролог Демьяновская назвала тревожные симптомы при ухудшении памяти

Эпизодическая забывчивость не всегда указывает на заболевание, поскольку на память влияют сон, стресс, физическая активность, прием лекарств и дефицит витаминов, рассказала RT невролог, кандидат медицинских наук, врач — эксперт Лаборатории «Гемотест» Екатерина Демьяновская.
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