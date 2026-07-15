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Аргументы и Факты

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Гастроэнтеролог Кугрышев предупредил об опасности подгнивших яблок

Гастроэнтеролог Кугрышев предупредил об опасности подгнивших яблок

Червяк в яблоке сам по себе обычно не представляет опасности для человека, однако подгнивший фрукт может привести к пищевой инфекции, рассказал в беседе с Пятым каналом врач-гастроэнтеролог Виктор Кугрышев.

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