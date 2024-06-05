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Ученые выяснили, почему аборигены Тундры так и не стали христианами

Ученые выяснили, почему аборигены Тундры так и не стали христианами

Основная причина неудачи православной миссии среди коренных жителей Зауральской тундры в первой половине 19-го века — фазовое изменение климата региона, которое неблагоприятно отразилось на традиционном хозяйственном укладе населения.

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