Ученые выяснили, почему аборигены Тундры так и не стали христианами

Основная причина неудачи православной миссии среди коренных жителей Зауральской тундры в первой половине 19-го века — фазовое изменение климата региона, которое неблагоприятно отразилось на традиционном хозяйственном укладе населения.
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