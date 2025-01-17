Самые агрессивные водители в России живут в Новосибирской области и Татарстане

Две трети россиян систематически наблюдают агрессивное поведение автомобилистов на дорогах — прежде всего по отношению друг к другу и к водителям велосипедов и самокатов, выяснили Группа Ренессанс Страхование (MOEX: RENI) и сервис "Автокод" в ходе опроса, с результатами которого ознакомилась "Газета.