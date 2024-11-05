Курганский «Водный Союз» рассказал о причинах аварий в холодное время года

Зима – время повышенного риска коммунальных аварий. Опускание температуры ниже нуля градусов Цельсия приводит к неравномерному промерзанию грунта, что создает значительные нагрузки на подземные инженерные сети.
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