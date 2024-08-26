«Теплосеть» и «ТЭК» направили еще один гуманитарный груз в Луганск и Донецк

Предприятия поддерживают участников специальной военной операции Представители ГУП «ТЭК СПб» и АО «Теплосеть Санкт-Петербурга» совместно с Профсоюзом «ТЭКа» отправили в Донецк и Луганск грузы, собранные сотрудниками предприятий.
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