Генерал Соболев спрогнозировал ответ России на атаки Украины по аэродромам

Необходимо усилить оперативную работу всех органов, отвечающих за борьбу с терроризмом. Однако главным и самым достойным ответом на террористические атаки Киева должно стать наше непрерывное наступление и создание зон безопасности, заявил член комитета Госдумы по обороне генерал-лейтенант Виктор Соболев.
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