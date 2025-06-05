Генерал Соболев спрогнозировал ответ России на атаки Украины по аэродромам

Необходимо усилить оперативную работу всех органов, отвечающих за борьбу с терроризмом. Однако главным и самым достойным ответом на террористические атаки Киева должно стать наше непрерывное наступление и создание зон безопасности, заявил член комитета Госдумы по обороне генерал-лейтенант Виктор Соболев.