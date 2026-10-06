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Владимирские новости

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Владимир: педагогов поздравили с профессиональными праздниками и наградили

В мероприятии приняли участие более 10 тысяч школьных учителей региона, лучших из них наградили за вклад в обучение и воспитание подрастающего поколения.

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